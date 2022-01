Twee verdachten opgepakt voor doodschieten Duitse agenten

In Duitsland zijn twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze afgelopen nacht twee politiemensen hebben doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van Kaiserslautern, in het zuidwesten van het land.

De twee agenten, een vrouw van 24 en een man van 29, waren bezig met een reguliere controle. Ze zouden een verdacht voertuig hebben aangehouden, waarna er door een inzittende van de auto werd geschoten. Mogelijk gebeurde dat omdat de politiemensen in de kofferbak gestroopt wild hadden aangetroffen.

In de loop van de middag maakte de politie de identiteit van een van de verdachten bekend. Het gaat om de 38-jarige Andreas S., die eerder met de politie in aanraking is geweest. Hij werd vanmiddag als eerste opgepakt, zo meldde de regionale Duitse zender SRW. Later werd ook een man van 32 opgepakt. Beide mannen werden aangehouden in Sülzbach, in Saarland, niet ver van de grens met Frankrijk.

De politie houdt er rekening mee dat er nog meer daders zijn. Daar wordt nog naar gezocht.

De dood van de politiemensen leidde tot veel beroering in Duitsland. De premier van de deelstaat Rijnland-Palts, Dreyer, zei verslagen te zijn en met haar gedachten bij de nabestaanden te zijn.