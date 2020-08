Als beste vriendin Popov wint, kan golfster Van Dam leven met een nederlaag

"Normaal kan ik best jaloers zijn als ik zelf niet win, maar als ik mijn beste vriendin zie winnen, ben ik heel blij", zegt Van Dam in Langs de Lijn En Omstreken. "Zeker als ik weet waar ze allemaal doorheen is gegaan."

Drie weken geleden was ze nog de caddie van Anne van Dam, Nederlands beste golfster, maar afgelopen weekeinde stond Sophia Popov zelf in de schijnwerpers.

Popov had problemen met de toenemende druk toen ze de stap zette van de amateurs naar de profs, vertelt Van Dam. "Ze is een heel goede amateur geweest, daar kennen we elkaar van. Toen ze prof werd, kreeg ze grote contracten, maar ook moeite met de druk. Daar is ze drie jaar ziek van geweest, waardoor ze dacht: ik vind het eigenlijk allemaal wel best geweest."

Geen speelrechten

"We hebben in de coronatijd heel veel tijd samen doorgebracht en veel over golf, haar carrière en het leven gepraat", zegt Van Dam. "Voor mij is het makkelijk, want ik heb mijn speelrechten. Als je dat niet hebt en op een mini-tour speelt terwijl je weet dat je veel beter bent, dan is dat heel lastig."

Ondanks de zware periode zette de Duitse door. Van Dam: "Ik weet dat ze enorm goed kan spelen, maar golf is zo mentaal dat het heel lastig kan worden als je het vertrouwen verliest. Ik ben voor haar heel blij dat ze zo'n mooie omslag in haar carrière beleeft."