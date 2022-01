Onderzoek met drone naar behoud vuurtoren 'Lange Jaap'

Rijkswaterstaat gaat de binnenkant van de vuurtoren 'Lange Jaap' in Huisduinen, bij Den Helder, inspecteren met een drone.

In de wanden van de vuurtoren werden in september vorig jaar tijdens een inspectie scheuren ontdekt. Het risico bestaat dat de toren kan instorten. De toren en de omgeving werden na de inspectie meteen afgesloten.

Rijkswaterstaat onderzoekt of de Lange Jaap behouden kan blijven. Het onderzoek met een drone moet duidelijk maken of de vuurtoren nog veilig kan worden betreden. Als dat niet het geval is, "is ontmanteling van de vuurtoren helaas een reële optie", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws.

Omwonenden proberen een eventuele sloop tegen te houden. Ze hebben de afgelopen week elke avond de tekst 'sloop nee' op de vuurtoren geprojecteerd.