Geen vervolging voor 'achtervolging' John van den Heuvel op A2

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de man die begin deze maand werd aangehouden vanwege een dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van den Heuvel op de A2. Volgens justitie is de 36-jarige man "ten onrechte verdacht van het voorbereiden van ernstige strafbare feiten".

Maar, zo schrijft het OM in een verklaring, de aanvankelijke aanhouding en verdenking waren niet onterecht. De man reed namelijk veel te hard en hield te weinig afstand van het beveiligde konvooi. Dat bracht de misdaadverslaggever op dat moment naar een beveiligde locatie, vanwege een mogelijke eerdere dreiging in het centrum van Amsterdam.

De 36-jarige man werd op 6 januari aangehouden en kwam 9 januari op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie vermoedde toen al dat er toeval in het spel was. Vandaag is hij door het OM op de hoogte gesteld dat hij niet zal worden vervolgd.

Ook volgens de advocaat van de man berustte de situatie op toeval. Hij zou niet hebben geweten dat Van den Heuvel in de auto zat. De misdaadjournalist wordt vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres beveiligd.