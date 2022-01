Strenge inreisregels Nieuw-Zeeland onder vuur door zaak zwangere journalist in Kabul

Nieuw-Zeeland heeft corona redelijk succesvol buiten de deur kunnen houden, onder meer door strenge quarantaineregels voor mensen die het land binnenkomen. Maar de zaak van een zwangere Nieuw-Zeelandse journalist maakt opnieuw discussie los over de regels.

Charlotte Bellis, een voormalige Al Jazeera-correspondent, schreef dit weekend in een open brief dat ze noodgedwongen haar toevlucht heeft gezocht in Afghanistan, omdat ze nergens anders terechtkan. De inreisregels voor Nieuw-Zeelanders zouden eind volgende maand versoepelen, als ze 29 weken zwanger zou zijn, maar dat werd uitgesteld. Dus moest ze op zoek naar een plek waar ze kon verblijven terwijl ze een aanvraag kon indienen om via de huidige regels terug te keren naar Nieuw-Zeeland.

Ze werkte in Qatar, maar daar is ongehuwd zwanger zijn strafbaar. Vervolgens vertrok ze naar België, het land waar haar partner vandaan komt. Alleen zou ze daar niet onbeperkt kunnen verblijven tot de bevalling.

Een optie was om dan maar van land naar land te hoppen op toeristenvisa, totdat ze bevallen was, of terug te keren naar Afghanistan, waar ze met haar partner jaren had gewerkt. Voor dat land had ze een visum om er langere tijd te kunnen verblijven. Ze nam contact op met de Taliban, die garandeerden dat haar niks zou overkomen.

Loterij

Het verhaal van Bellis richt de schijnwerpers op het Nieuw-Zeelandse coronabeleid, dat velen als hardvochtig ervaren. Zelfs wie als Nieuw-Zeelander drie inentingen gehad heeft, zoals Bellis, moet bij terugkomst in eigen land tien dagen in quarantaine in speciaal daarvoor ingerichte locaties. Om in aanmerking te komen, moet je via een loterijsysteem een van de 4500 quarantaineplekken bemachtigen.

Veel Nieuw-Zeelanders vallen buiten de boot en kunnen daardoor niet terugkeren. Wel zijn er enkele manieren om voorrang te krijgen. Bellis deed een noodaanvraag op medische gronden. Een zwangerschap kan daar onder bepaalde omstandigheden onder vallen, maar er is geen aparte uitzondering voor zwangere vrouwen. De reden dat Bellis' aanvraag werd afgewezen was onder meer dat de reisdatum die ze voorstelde pas over meer dan veertien dagen was.

Vanwege de omikronvariant scherpte Nieuw-Zeeland deze maand de regels aan. Daarom stelde premier Ardern haar eigen huwelijk uit: