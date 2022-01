Krol wint eerste trainingswedstrijd over 1.000 meter op olympische ijsbaan

Thomas Krol stapte maandag voor het eerst de olympische ijshal van Peking binnen en maakte meteen indruk. Bij een trainingswedstrijd over 1.000 meter, waaraan acht schaatsers meededen, was de 29-jarige debutant op de Spelen de snelste en zette hij een baanrecord neer.

"Het is niet echt een supertijd", relativeert Krol zijn 1.08,84. "Maar het ging me vandaag om de trainingsprikkel, om weer aan de start te staan. Dat was toch alweer 3 of 4 weken geleden. En ik wilde wennen aan de baan."

Over die baan is Krol erg enthousiast. "Ik vind het een fantastische hal, de mooiste baan ter wereld", meent hij. "Ook heel speciaal met al die ringen hier voor de Spelen, dat maakt het heel gaaf."

Twee keer goud

Krol doet bij de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen, mee aan de 500, 1.000 en 1.500 meter en gaat voor in elk geval twee gouden medailles. "Ik wil op het juiste moment de beste Thomas laten zien. Als dat me lukt, ben ik tevreden. En hopelijk met een heel mooi resultaat."