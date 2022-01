Forse kritiek in rapport over lockdownfeestjes, Johnson zegt sorry

Johnson: 'Sorry zeggen is niet genoeg. Ik snap het en ga het oplossen' - NOS

Vanmiddag verscheen het rapport over de lockdownfeestjes van topambtenaar Sue Gray. Volgens haar hadden de feestjes in Downing Street 10 tijdens de coronalockdown niet mogen plaatsvinden. Daar komt nog bij dat er overvloedig alcohol werd gebruikt. Dat was volgens Gray niet passend op een werkplek, ook niet waar die feestjes in de tuin plaatsvonden.

Het langverwachte rapport over de lockdown feestjes in Downing Street: - falend leiderschap in Number10 - gedrag dat moeilijk uit te leggen valt - bijeenkomsten die niet hadden moeten plaatsvinden - buitensporig alcohol gebruik

Gray deed in opdracht van Johnson zelf onderzoek naar zeventien lockdownfeestjes in regeringsgebouwen tussen 15 mei 2020 en 14 januari 2021. Het overgrote deel vond plaats in de ambtswoning en burelen van de premier. Het ging om onder meer afscheidsfeestjes, vrijdagmiddagborrels en kerstborrels. Bij sommige was Johnson ook zelf aanwezig. Hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Vandaag is niet het volledige rapport gepubliceerd. De politie doet onderzoek of Johnson of medewerkers van de regering strafbare feiten hebben gepleegd. Op verzoek van de politie zijn in het rapport van Gray passages geschrapt die voor het politieonderzoek van belang zijn. Het is niet bekend wanneer het politieonderzoek klaar is en of verslag daarvan openbaar wordt gemaakt.

Gray zegt dat het politieonderzoek haar zeer beperkt in wat ze kan zeggen. "Ik kan nu geen rapport leveren waarin ik de grote hoeveelheid feitelijke informatie die ik verzameld heb, presenteer en analyseer."

De vraag is nu dus hoe zijn eigen partijgenoten zullen reageren. Een deel van de Conservatieven in het Lagerhuis wil dat hij opstapt. Als 15 procent van Johnsons partijgenoten het vertrouwen in hem opzegt, gaat het Lagerhuis over de vertrouwensvraag stemmen.