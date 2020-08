Shorttrackcoach Boomstra in opspraak, Amerikaanse bond houdt vertrouwen

Anderen omschrijven hoe ze het plezier in trainingen en sport verloren door de aanpak van Boomstra. "Het voelde alsof ik mijn leven aan het weggooien was."

De bond zegt de gevallen te onderzoeken, maar neemt vooralsnog geen maatregelen tegen Boomstra. Wel wordt eraan gewerkt om de relatie met haar schaatsers te verbeteren.

"We zijn van mening dat Wilma technisch en tactisch een van de beste coaches ter wereld is", zegt Ted Morris, directeur van de Amerikaanse schaatsbond. "We kunnen ons allemaal op bepaalde vlakken verbeteren. We willen haar graag helpen zich te verbeteren. Als dat niet gebeurt, nemen we een beslissing."