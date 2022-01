Shorttrackers maken kennis met olympisch ijs, Canadezen trainen met mondkapje

De angst voor corona is groot bij de olympiërs in Peking en dus ook bij de shorttrackers, die maandag voor het eerst de olympische ijsvloer betraden. De Canadezen trainden voor alle zekerheid met een mondkapje op.

"Dat doen we al twee jaar. Voor ons is het dus best normaal", legt Kim Boutin uit. "We zijn allemaal een beetje bang. De extra druk is niet fijn, maar gelukkig zijn we er nu en kan ik me focussen op mijn race."

Medaillekandidaten positief

Twee medaillekandidaten mochten het ijs nog niet op. Natalja Maliszewska uit Polen werd bij aankomst in Peking positief getest op corona, Liu Shaoang uit Hongarije was nog in zijn thuisland toen hij hoorde dat hij besmet bleek met het coronavirus.

Liu Shaolin Sándor meldt dat het goed gaat met zijn broer. "Hij is nu nog thuis. Hij vertrekt op dinsdag en komt dan op woensdag aan, als alles soepel verloopt. Iedereen duimt nu voor hem."

De eerste shorttrackonderdelen staan voor zaterdag 5 februari op het programma in Peking.