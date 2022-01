Van ontucht verdacht raadslid was jeugdbeschermer bij Leger des Heils

De 52-jarige man die in de buurt van Rotterdam werd aangehouden voor een poging tot een zedenmisdrijf was werkzaam als jeugdbeschermer voor het Leger des Heils, onder andere in die regio. Het 11-jarige meisje met wie hij had afgesproken was geen cliënt, laat het Leger des Heils desgevraagd weten.

Edwin van E. werd op 21 december 2021 aangehouden op verdenking van poging tot verleiding van een minderjarige tot ontucht. De aanhouding werd vorige week door de lokale nieuwssite Wâldnet naar buiten gebracht. De man was naast zijn werk ook raadslid voor de ChristenUnie in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel, waar hij woont.

Bij de arrestatie was ook de stiefvader van het 11-jarige meisje aanwezig. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog op welk punt de ouders op de hoogte raakten van het contact tussen Van E. en het meisje. Op 6 april is de inhoudelijke behandeling van de zaak, tot die tijd blijft de verdachte in voorarrest.

Uitermate zorgvuldig zijn

Het Leger des Heils heeft de twaalf gezinnen waar Van E. op dat moment werkzaam was niet van de arrestatie op de hoogte gesteld. Wel kregen ze begin januari via een brief te horen dat er een nieuwe jeugdbeschermer was toegewezen, in verband met de beëindiging van de detachering van Van E. Volgens een van de betrokken ouders werd ook bij telefonische navraag geen reden voor de wissel gegeven.

"Dit hebben we gedaan in overleg met politie en het Openbaar Ministerie", zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. "Wij wilden hier uitermate zorgvuldig mee omgaan. Het is een hele ernstige situatie, maar de zaak is nog in onderzoek en er moet nog veel duidelijk worden."

Inmiddels is er een brief opgesteld die naar de betrokken ouders zal worden gestuurd. "Daarin geven we aan wat er is gebeurd, wat wij weten en staat een nummer waar ouders zich kunnen melden met vragen over of ervaringen met Van E."

Signalen melden

De man werkte van 2003 tot 2008 al eens als jeugdbeschermer bij Het Leger des Heils. Sinds 2020 was hij weer via een detachering weer werkzaam bij de organisatie. "We hebben nooit een melding over hem gekregen. Hij heeft zijn werk altijd naar behoren gedaan en er was ook recent een Verklaring omtrent gedag voor hem afgegeven", zegt de woordvoerder.

Het Openbaar Ministerie bevestigt kennis te hebben genomen van het werk van Van E. en het mee te nemen in het onderzoek. "We bekijken onder andere de communicatie tussen de verdachte en het 11-jarige meisje, maar kijken ook of dit wellicht bij andere kinderen is gebeurd." Mochten ouders van hun kinderen signalen krijgen over het gedrag van Edwin van E. dan roept het OM hen op zich bij de politie te melden.

Geschorst

Naast zijn werk in de Jeugdbescherming was Van E. tijdelijk raadslid namens de ChristenUnie in de gemeente waar hij woont. Hij stond daar ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Inmiddels is Van E. van de kandidatenlijst geschrapt en geschorst als fractielid, meldt Omrop Fryslân.

Volgens de ChristenUnie meldde het raadslid op 6 januari dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden per direct neerlegde en zich terugtrok van de kandidatenlijst. Sindsdien heeft de partij geen contact met hem gehad.