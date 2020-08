Autorijden is verleerd: enorme toename verkeersdoden

Militair regelt het verkeer - nvt

In het zuiden van Nederland zijn sinds enige tijd overal langs de rijkswegen borden te zien met cijfers erop. En die cijfers brengen geen goed nieuws. Integendeel, ze geven dagelijks het aantal verkeersdoden weer. Gevelde lantaarnpalen, omver gereden borden en scherpe remsporen op het wegdek zijn stille getuigen van de vele dodelijke ongelukken die sinds de bevrijding plaatsvinden. Landelijk is het niet meer bij te houden, dus heeft elke weg zijn privé-statistiek van verkeersdoden. Sinds de bevrijding is het aantal (dodelijke) verkeersongevallen enorm toegenomen. Engelse waarschuwingen De praktijk heeft nu wel uitgewezen dat die dodenborden langs de Brabantse wegen niet veel effect hebben. Het is helaas heel normaal om met een ver ingedrukt gaspedaal rond te scheuren in Nederland. Vooral het roekeloze rijgedrag van de bevrijders heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid. Onlangs werd in Amersfoort nog een man die uit het station kwam lopen aangereden door een Canadese jeep. Om het gevaar te beteugelen heeft de ANWB Engelstalige waarschuwingsborden langs de weg geplaatst om de militairen tot rustig rijgedrag te manen. Op de borden staan teksten als: 'War is over, don't go on killing other men' en 'Your girlfriend knows that you can drive fast.'

Ongelukken met legervoertuigen in augustus 4 augustus Bij een ongeluk tussen een Ford V8 en een Engelse legerauto zijn alle inzittenden van de Ford gewond geraakt. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. 8 augustus Een voertuig met 35 NBS'ers die met verlof van Harderwijk kwamen, is uit de bocht gevlogen, waardoor de jongens met auto plotseling kantelde en zo nog een meter of vier, vijf over de straat heen sleurde. Een vijftal bleek zo ernstig gewond, dat zij naar de ziekenhuizen Heerenveen en Meppel moesten worden gebracht. 15 augustus Dinsdagochtend werd een jonge vrouw aangereden door een militaire auto. Het ongeluk had geen ernstige gevolgen. 18 augustus Een man uit Nijverdal werd bij een aanrijding door een Canadese auto op slag gedood. Hij laat vrouw met acht kinderen achter. 21 augustus Een ernstig ongeluk op de straatweg naar Groningen. Ten gevolge van het plotseling zwenken van een Canadese wagen, kwam een auto door het onverantwoordelijk rijden van de Canadees in botsing en slingerde daarna tegen een andere wagen en een boom aan. De bestuurder overleed aan zijn verwondingen. Hij is 26 jaar oud. Zijn vrouw raakte licht gewond. 22 augustus Een auto met militairen is in botsing gekomen met een stilstaand voertuig nabij Holten, met het gevolg dat alle inzittenden gewond raakten. Een van hen is met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis te Almelo vervoerd. Men vreest voor zijn leven. 23 augustus Op de Wassenaarscheweg kwamen twee militaire auto's met elkaar in botsing. Een van de inzittenden, een Nederlandse sergeant, kwam om het leven. Het ongeluk is te wijten aan onachtzaamheid van de bestuurders. 25 augustus Bij Hoogvliet is een Nederlandse personenauto op een in de tegenovergestelde richting rijdende Engelse militaire auto gebotst. De wagen werd onmiddellijk daarop aangereden door een achter hem rijdende legerauto. De 23-jarige bestuurder, en de 51-jarige passagier zijn daarbij omgekomen.