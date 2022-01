Acht toeslagenouders zijn vertrouwen kwijt en stappen naar rechter om schadevergoeding

"De overheid lijkt in een oplossing te denken van jaren, daar waar mijn cliënten in dagen gedwongen werden om aan diezelfde overheid te betalen", zegt de advocaat.

De slachtoffers zeggen tegen hem dat ze er geen vertrouwen meer in hebben dat de overheid de schade snel gaat afwikkelen. En al helemaal niet omdat de regelingen daarvoor "door dezelfde overheid" in het leven zijn geroepen.

Het kabinet is bezig om de getroffen ouders te compenseren, maar in november werd duidelijk dat dit nog erg lang kan duren. De acht ouders van de zes gezinnen die de civiele zaak aanspannen, willen en kunnen daar niet meer op wachten, zegt hun advocaat. Ze hebben in december 2020 wel al een geldbedrag van de overheid ontvangen, "maar deze terugbetaling doet geen recht aan de geleden schade", zegt Spiertz.

Het is naar eigen zeggen de eerste civiele rechtszaak in het toeslagenschandaal om compensatie van de overheid af te dwingen, zo bevestigt advocaat Cyril Spiertz na berichtgeving van het AD . Bij de affaire eiste de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag van tienduizenden ouders terug. Ook werden ze zonder bewijs bestempeld als fraudeur.

De ouders die naar Spiertz zijn gestapt, zijn volgens hem hun huis kwijtgeraakt, hebben banen verloren, zien hun kinderen al jaren niet meer of zijn arbeidsongeschikt geraakt. Eén van hen is in de daklozenopvang terechtgekomen. "Er is hen zo veel onrecht aan gedaan. Het voelt, zo vertellen ze me, alsof ze tien jaar onschuldig in de cel hebben gezeten."

De betrokken ministeries krijgen morgen een brief van de twee advocaten. Ze hopen dat er dan nog buiten de rechter om een regeling kan worden getroffen. Als dat niet lukt, zetten ze de rechtszaak door. "We hebben de zaak doordacht bekeken, beoordeeld en nu gaan we de volgende stap zetten die hard nodig is."