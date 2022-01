Chef de mission Verheijen volgt vader op: 'Draaiboeken voor calamiteiten liggen klaar'

Wat Carl Verheijen tot de meest geschikte man in de Nederlandse sport maakt om bij de Winterspelen in Peking de rol van chef de mission te vervullen? Vader Eddy, die hetzelfde ambt zestien jaar eerder in Turijn bekleedde, vat het antwoord zonder haperingen in één zin samen.

Op dicteertoon: "Hij kan goed luisteren, is innemend en deskundig, heeft als schaatser een mooie sportcarrière achter de rug en weet op trainingsvlak van wanten."

Het is een antwoord dat om enige nuancering vraagt, zegt de persoon in kwestie. "We werken in Peking met een enorm groot team van professionals. Die mensen ga ik echt niets vertellen over hun programma's, of over hoe ze moeten functioneren. Maar met mijn blik op de organisatie van buiten naar binnen toe kan ik wel van toegevoegde waarde zijn."

Buitenstaander

Dat Carl Verheijen (46) een relatieve buitenstaander is, noemt hij een pré. Nadat hij in 2010 stopte als schaatser, met een afgeronde studie geneeskunde en dubbel olympisch brons uit Turijn op zak, was hij elf jaar werkzaam in de zorg. Tegenwoordig is hij directeur Kennis en Innovatie van de Noaber Foundation, een bedrijf dat volgens de eigen website 'gezondheid verbetert en veranderingen stimuleert.'

"Ik zit nu heel diep in de organisatie van TeamNL, natuurlijk. Ik neem alleen wel andere kennis, ervaringen en werkomgevingen mee. Die kunnen louterend en verfrissend werken, omdat ik op een andere manier kan verbinden of nadenken."