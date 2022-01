Vrachtschip stuurloos na aanvaring Noordzee, drijft in windmolenpark

Volgens de Nederlandse Kustwacht lag de focus van de reddingsactie eerst op het evacueren van de bemanningsleden, maar is die focus nu verschoven naar het stuurloze en drijvende schip. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het vaartuig naar de wal wordt gesleept.

"Er is weliswaar één reddingsboot in de buurt die het schip in de gaten houdt, maar het vrachtschip is volkomen stuurloos en drijft midden tussen het windmolenpark", zegt verslaggever Thomas Spekschoor, die in IJmuiden is. "De Kustwacht heeft er nu geen enkele invloed op. Dat is dus nog steeds een gevaar."

Het schip, dat zo'n 190 meter lang is, drijft nu richting het zuiden. De Kustwacht verwacht dat het vaartuig daarbij door de stroming langs een productieplatform zal komen, op zo'n 13 kilometer uit de kust van Scheveningen. Waarschijnlijk passeert de Juliette D dat platform aan de noordkant, maar uit voorzorg zijn de drie aanwezige medewerkers geëvacueerd.

Hier vond de aanvaring plaats: