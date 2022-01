Eriksen is weer profvoetballer; tekent bij Engelse Brentford

Things you absolutely love to see ❤ #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/FhvDlMLAxL

Eriksen: 'Doel is WK in Qatar, mijn hart is geen obstakel' - NOS

Daarna verscheen Eriksen op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. De Deen had aan zijn herstel gewerkt bij Fysiomed in Amsterdam en trainde vervolgens een tijdje mee met Jong Ajax, om fitter te geraken.

'Mijn doel is spelen op het WK'

Voordat Eriksen op 12 juni vorig jaar in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg, speelde hij bij Internazionale. Vervolgens liet hij een defibrillator inbrengen. Dat apparaat voorkomt hartstilstanden door indien nodig een schok af te geven, zodat het hartritme snel herstelt.

Daarmee mag hij echter in Italië niet op het hoogste niveau spelen en dus werd zijn contract bij Inter in december ontbonden.

Nu Eriksen weer onder contract staat bij een club, heeft hij maar één doel: "Spelen op het WK in Qatar. Het is een droom, of ik word geselecteerd is een andere vraag. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan, want ik voel mij niet anders. Fysiek ben ik terug op topniveau en mijn hart is geen obstakel", zei hij in zijn eerste interview.