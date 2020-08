Republikeinen openen conventie met waarschuwing: met Biden gaat land kapot

Op de partijconventie van de Republikeinen hebben meerdere sprekers de apocalyptische boodschap afgegeven dat de VS dreigt af te glijden naar chaos, anarchie en wetteloosheid als de Democraten aan de macht komen. Alleen als president Trump wordt herkozen, houden Amerikanen hun vrijheden en blijft het veilig in het land, luidde de kernboodschap.

Die sloot aan bij wat president Trump zei voor het begin van de conventie in Charlotte, North Carolina: "Als onze tegenstanders winnen, is niemand veilig in ons land."

'VS is geen racistisch land'

Ex-ambassadeur bij de VN Nikki Haley zei dat er binnen de Democratische Partij een gewoonte van gemaakt is om te zeggen dat de VS een racistisch land is. "Dat is een leugen. Amerika is geen racistisch land." Ze benadrukte dat de VS beter en beter wordt. "Het is tijd om Amerika nog vrijer, eerlijker en beter voor een ieder te maken. Dat is waarom het zo tragisch is om te zien dat zo velen bij de Democratische Partij hun ogen sluiten voor de rellen en razernij."

Haley zei dat Biden vooral goed is voor Iran, de islamitische terreurgroep IS en communistisch China. "Hij is een godsgeschenk voor iedereen die wil dat Amerika excuses aanbiedt en afstand neemt van onze waarden."

Ook Donald Trump jr., de oudste zoon van de president, hield een toespraak, waarin hij de verkiezingen van november neerzette als een referendum voor het overleven van de VS. "In het verleden geloofden beide partijen in het goede van Amerika. We waren het eens over waar we naartoe moeten. We verschilden alleen van mening over hoe daar te komen. Deze keer valt de andere partij de waarden aan waar dit land op gebouwd is: vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting, religieuze vrijheid, de rechtsstaat."

Kimberley Guilfoyle, de vriendin van Trump jr en een fondsenwerver, hield misschien wel de felste speech. Ook zij waarschuwde dat het "socialistische" beleid van de Democraten de Verenigde Staten kapot zou maken. Californië moet volgens haar als waarschuwing dienen. Ze noemde de staat een "land van gebruikte naalden in parken". Saillant detail daarbij is dat Guilfoyle getrouwd was met de huidige (Democratische) gouverneur van Californië, Gavin Newsom.