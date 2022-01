Twee Duitse agenten doodgeschoten bij verkeerscontrole

In de buurt van Kaiserslautern heeft een onbekende automobilist twee agenten doodgeschoten bij een verkeerscontrole. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de gevluchte dader of daders.

De agenten, een vrouw en een man van 24 en 29 jaar, zijn volgens de politie om 04.20 uur neergeschoten. Ze wisten nog alarm te slaan, maar toen collega's arriveerden bleken ze overleden.

Er is nog niets bekend over de omstandigheden van de schietpartij. Ook is er niets bekend over de auto van de schutter of de vluchtrichting van de dader. De politie roept op om in de omgeving geen lifters mee te nemen.