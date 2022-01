Mexico doet slechte zaken voor WK-ticket en ziet Ajacied Álvarez uitvallen

Ajax-speler Edson Álvarez is zondagnacht geblesseerd uitgevallen in de kwalificatiewedstrijd tegen Costa Rica. Mexico speelde doelpuntloos gelijk en deed daarmee slechte zaken in de strijd om een WK-ticket.

Álvarez begon in de basis bij Mexico, maar moest zich halverwege geblesseerd laten vervangen. De vaste waarde van Ajax nam met een ingepakte knie plaats op de reservebank.

Panama nadert

Zonder Álvarez kwam Mexico niet verder dan een gelijkspel tegen Costa Rica. In de kwalificatie voor het WK in Qatar staat Mexico met vier wedstrijden te gaan achter Canada en Verenigde Staten op de derde plaats Nummer vier Panama is inmiddels genaderd tot een punt.

De eerste drie van de finalegroep van de CONCACAF-landen (Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vier moet play-offs spelen. In de nacht van woensdag op donderdag speelt Mexico een cruciaal duel met concurrent Panama.