In de 'geweldige prestatie' van Nadal zit ook het geluk van een kampioen

Lang was de vraag of Novak Djokovic of Roger Federer grandslamtitel nummer 21 - een record - zou winnen, maar op de Australian Open werd het die andere van het legendarische drietal: Rafael Nadal. De Spanjaard (35 jaar en 226 dagen) kroonde zich zondag na een slijtageslag tegen Daniil Medvedev tot de op twee na oudste grandslamkampioen in de open era sinds 1968. Alleen de Australiër Ken Rosewall (37 jaar en 51 dagen) en Roger Federer (36 jaar en 157 dagen) waren ouder. Felicitaties van Federer en Djokovic "Een paar maanden geleden grapten we nog dat we allebei op krukken liepen. Een groot kampioen moet je nooit onderschatten", reageerde Federer op de titel van Nadal. De Zwitser is nog altijd afwezig door een knieblessure, Nadal was na zes maanden absentie net op tijd hersteld van een voetblessure. Ook Djokovic, die vanwege een afgekeurde medische vrijstelling ontbrak in Australië, was er snel bij om zijn rivaal te feliciteren. "Een geweldige prestatie waarbij zijn indrukwekkende vechtlust opnieuw de doorslag geeft."

Roger Federer gracious as Rafael Nadal passes him in the Grand Slam count for the first time in their careers.#AusOpen pic.twitter.com/6GF89UHEDT — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022

Voor NOS-tenniscommentator Mark Brasser kwam de titel van Nadal als een grote verrassing. "Kijk vooral naar de opbouw van Nadal naar de Australian Open. Hij had in 2021 lang niet gespeeld en zijn voetblessure is ook nog niet verdwenen, zoals hij in het toernooi zelf al aangaf. Maar uiteindelijk, geweldig dat hij wel de titel pakt." Extra rustdag geschenk uit de hemel? Volgens Brasser kwam het Nadal, vanwege diens twijfelachtige fysieke gesteldheid, niet slecht uit dat de Spanjaard tussen de kwartfinale en halve finale een extra rustdag kreeg. Dat speelschema wordt voor aanvang van het toernooi door de organisatie bepaald. Misschien was die extra hersteltijd, in het geval van Nadal, ook wel het geluk dat een kampioen moet hebben. "Die rustdag heeft absoluut geholpen", vindt Brasser. "Als je ziet dat Nadal bij de prijsuitreiking even op een stoel moet gaan zitten... Je zag ook echt dat hij helemaal gesloopt was en een mager koppie had. Na de kwartfinale tegen Shapovalov was hij vier kilo afgevallen. Het kost hem op deze leeftijd gewoon veel meer moeite om te herstellen. Des te knapper natuurlijk dat hij heeft gewonnen. En het scheelde ook wel dat Djokovic niet meedeed." Voor Brasser is het desondanks geen opstelsom dat Nadal in het voorjaar ook 'even' zijn 22ste titel pakt, op zijn geliefde Roland Garros. "Hij gaat het ook op gravel weer zwaar krijgen. Djokovic won vorig jaar in Parijs van hem en Dominic Thiem is ook met een comeback bezig. Ik schrijf Nadal dus niet zomaar op voor Parijs." Bekijk hieronder de samenvatting van de Australian Open-finale en de reactie na afloop van Rafael Nadal:

Maar wat maakt Nadal nou zo goed? Robin Haase probeerde in NOS Langs de Lijn de Spanjaard te ontleden. Hij trof Nadal drie keer in zijn loopbaan, nooit won hij. "Tien tot vijftien procent van de spelers is linkshandig, dat is toch wel een voordeel. En Nadal gebruikt dat voordeel optimaal, want hij doet soms dingen met een bal die bijna niet te belopen zijn", legde Haase uit. Liever niet trainen met Nadal Haase loopt net als Nadal al meer dan vijftien jaar rond op de proftour en kwam zijn illustere collega dus vaak tegen. Maar een training met Nadal? Nee, die sloeg Haase altijd over. "Dat kwam vooral omdat Nadal een hele aparte manier van trainen heeft", legde hij uit. "Nadal slaat op een training namelijk vaak ontzettend hard, waarbij hij ballen ook vaak fout slaat. Dat is voor een trainingspartner niet fijn, want daardoor kom je niet in een ritme. Dus dan ben je eigenlijk een soort aangever en dat wilde ik niet. Hij is ook de enige in de wereld waarvan ik weet dat hij op die manier traint."