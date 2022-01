Huidige premier wint Portugese verkiezingen

De Socialistische Partij van premier António Costa heeft de Portugese parlementsverkiezingen gewonnen. De partij kreeg bijna 42 procent van de stemmen; 13 procentpunt hoger dan hun grootste rivaal, de rechtse PSD die tweede werd.

Portugese media melden dat Costa een absolute meerderheid in het parlement claimt. Wel plaatste hij in zijn overwinningsspeech een kanttekening. "Een absolute meerderheid betekent geen absolute macht. Het betekent ook niet dat we alleen regeren."

Vervroegde verkiezingen

Normaliter zouden de Portugezen pas volgend jaar hoeven te stemmen, maar onenigheid over de begroting leidde tot de val van de regering. Daarom schreef president Marcelo Rebelo de Sousa nieuwe verkiezingen uit.

De opkomst was bijna 58 procent, ondanks de coronacrisis. Dat cijfer is hoger dan tijdens de verkiezingen van 2019 toen het nog 49 procent was.