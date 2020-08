Tientallen vermisten na instorten flatgebouw India

In Mahad, een industriestad in West-India, is een appartementencomplex van vijf verdiepingen ingestort. Op dat moment waren volgens de lokale autoriteiten zeker 100 tot 125 mensen thuis. Voor hun levens wordt gevreesd.

Reddingswerkers en omwonenden wisten ongeveer dertig slachtoffers uit het puin te redden. Tientallen anderen flatbewoners zitten nog vast. Volgens de politie bestond het gebouw uit 47 appartementen.

Op een lokale tv-zender vertelde een voormalig bestuurder dat het gebouw tien jaar oud was en gebouwd is op zwakke fundamenten. Volgens hem stortte het als een kaartenhuis in elkaar.

Moesson

Waardoor het gebouw ineens in elkaar klapte, is nog niet duidelijk. Maar het gebeurt vaker in India dat panden spontaan instorten. Meestal is dat het gevolg van een slechte constructie en het negeren van bouwvoorschriften.

Veel van dit soort incidenten vinden plaats tijdens het moessonseizoen, tussen juni en september. Door de hevige regenval ontstaan overstromingen en storten gebouwen in. Dit jaar kwamen er in India meer dan 800 mensen om het leven door de moesson.