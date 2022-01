Vaccinatieprogramma uitgebreid, ook jongens kunnen nu vaccin tegen HPV-kanker krijgen

Het vaccinatieprogramma tegen HPV-kanker is uitgebreid. Tot nu toe was het alleen voor meisjes bedoeld. Vanaf februari kunnen ook jongens een vaccin tegen het humaan papillomavirus krijgen. Vandaag worden de eerste uitnodigingen verstuurd.

HPV is een zeer besmettelijk virus waar acht op de tien mensen ooit mee geïnfecteerd raakt. Het virus kan onder meer baarmoederhalskanker veroorzaken. Omdat het vaccin het beste werkt voordat iemand in aanraking komt met het virus, gaat de vaccinatieleeftijd omlaag van dertien naar tien jaar.

Peniskanker

Nu er steeds meer bekend is over alle verschillende vormen van kanker die door HPV kunnen ontstaan is besloten ook jongens te vaccineren. Zo krijgen steeds meer jonge mannen de diagnose peniskanker. Soms is een penisamputatie noodzakelijk om een leven te redden, zegt Oscar Brouwer, uroloog in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

NOS op 3 legt in deze video uit wat het HPV-virus precies is, en waarom ook jongens worden opgeroepen om zich te laten vaccineren: