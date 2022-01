Vorig jaar meeste asielzoekers sinds vluchtelingencrisis van 2015

Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 zijn er niet zoveel asielzoekers naar Nederland gekomen als vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

In totaal hebben vorig jaar bijna 25.000 mensen een eerste asielverzoek ingediend. Dat is een toename van 80 procent ten opzichte van 2020, toen vanwege de vele reisbeperkingen door de coronapandemie weinig asielzoekers naar Nederland kwamen.

Syriërs

Vooral in de tweede helft van 2021 nam het aantal aanvragen toe. Syriërs vormden, net als het jaar daarvoor, de grootste groep asielzoekers; een derde van het totaal.

In februari 2021 verwerkte de IND de minste asielverzoeken (780) en in september de meeste (3950). Dat komt volgens het CBS onder meer door de komst van Afghanen nadat de Taliban in augustus de macht hadden overgenomen in het land.