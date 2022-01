Van der Haar pakt zilver bij WK veldrijden achter ongenaakbare Pidcock

Lars van der Haar is in het Amerikaanse Fayetteville tweede geworden bij de WK veldrijden. Hij moest alleen de ongenaakbare Engelsman Thomas Pidcock voor zich dulden.

Door de afwezigheid van Mathieu van der Poel (winnaar in 2015, 2019, 2020 en 2021) en Wout van Aert (kampioen in 2016, 2017 en 2018) was de 22-jarige Pidcock de grote favoriet. En dat maakte hij waar.

Met één fikse versnelling gaf hij de andere favorieten Van der Haar en de Belg Eli Iserbyt het nakijken. En ook de rest van het forse contingent Belgen was gezien.

Sterke eindsprint Van der Haar

Europees kampioen Van der Haar leek kort voor de finish nog even geklopt te worden door Iserbyt, maar met een sterke eindsprint herpakte de Nederlander de tweede plek en greep hij zilver.

Eerder vandaag domineerden Nederlandse talenten het podium bij de strijd tussen de vrouwelijke beloften. Puck Pieterse won het goud.