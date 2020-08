Wisconsin beducht op nieuwe onrust na neerschieten Jacob Blake

Het schietincident gebeurde zondag aan het einde van de middag lokale tijd. Een getuige legde het vast met een mobiele telefoon. Te zien is dat de man, de 29-jarige Jacob Blake, wegloopt van agenten naar de bestuurderskant van zijn auto. Als Blake de deur opent en naar binnen leunt pakt een agent hem bij zijn shirt en even later klinken er schoten. Drie van Blake's kinderen zouden in de auto getuige geweest zijn van het neerschieten van hun vader.

De vorige nacht werden auto's in brand gestoken en ruiten ingeslagen. Het kwam tussen de oproerpolitie en betogers tot een harde confrontatie. Ook in andere Amerikaanse steden zijn opnieuw mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen politiegeweld, waaronder in Portland en Chicago.

In Kenosha heeft de gouverneur van Wisconsin de Nationale Garde ingezet om nieuwe rellen, plunderingen en vernielingen tegen te gaan. Het is onrustig in Kenosha sinds daar zondag een zwarte man werd neergeschoten door de politie. Gouverneur Tony Evers heeft aangekondigd dat 125 gardisten worden ingezet en dat een avondklok geldt.

Wat er precies is voorgevallen, is nog altijd onduidelijk. Getuigen hebben gezegd dat Blake eerst in worsteling was met agenten. Die zouden zijn afgekomen op een melding van huiselijk geweld. De man die de video op zijn telefoon maakte, zei dat agenten 'laat het mes vallen' hadden geroepen.

Gouverneur Evers, een Democraat, zei in een reactie dat hij geen mes had gezien bij Blake. Hij zei dat Blake niet de eerste zwarte man is die gewond raakt of zelfs komt te overlijden door politiegeweld in Wisconsin. Blake's advocaat heeft gezegd dat zijn cliënt het goede wilde doen; hij zou een ruzie tussen twee vrouwen hebben willen sussen.

Veroordelingen maar ook kritiek op snelle reacties

De Democratische presidentskandidaat Biden heeft opgeroepen tot een uitgebreid en transparant onderzoek naar het schietincident. Republikeinen, samen met de politiebond, hekelen juist de snelle reactie van sommige politici, onder wie de Democratische gouverneur. De video zou geen volledig beeld geven van een ingewikkeld incident. De voorzitter van de lokale bond noemt de vlotte reactie die gouverneur Evers gaf "volledig onverantwoord".

Het Amerikaanse persbureau AP meldt, op basis van online-dossiers, dat Blake begin juli aangeklaagd is voor aanranding, huisvredebreuk en wangedrag in relatie met huiselijk geweld. Er werd een arrestatiebevel uitgevaardigd, maar verdere details zijn niet bekend. Of deze zaak iets te maken heeft met het incident van zondag is niet duidelijk.

Blake's gezondheidssituatie zou inmiddels "stabiel" zijn. Drie agenten die betrokken waren bij het incident zijn met verlof gestuurd.