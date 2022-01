Truckers blijven toegangswegen tot centrum Ottawa blokkeren

Tientallen vrachtwagens en andere voertuigen blokkeren het centrum van Ottawa voor een tweede dag op rij om te protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese regering. Vrachtwagens staan geparkeerd in de straten in de buurt van het parlement. Sommige chauffeurs zeggen niet te willen vertrekken voordat verschillende coronaregels worden geschrapt.

Trudeau en zijn familie hebben gisteren hun huis in het centrum van Ottawa om veiligheidsredenen verlaten. Trudeau heeft deze week gezegd dat het konvooi een "radicale minderheid" vertegenwoordigt die niet de standpunten van de Canadezen weergeeft. Van de chauffeurs die regelmatig de grens tussen de VS en Canada passeren is 90 procent volledig gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat percentage op 77.

Correspondent Marieke de Vries:

"De sfeer op het plein voor het parlementsgebouw is vandaag weer gemoedelijk. Onder de demonstranten is er wel verdeeldheid ontstaan over hoe het verder moet, nu premier Trudeau niet op hun eisen is ingegaan. Een wat heetgebakerde man zegt dat ze dinsdag, als de parlementaire week weer begint, het parlementsgebouw zullen binnendringen en dat ze daar dan wel naar hun eisen móeten luisteren."

"Anderen zeggen dat ze dat juist niet moeten doen, omdat dat de politici in de kaart speelt. 'Ze willen dat we er slecht op komen te staan, ons wegzetten als agressievelingen. Dat zijn we niet. We houden het vreedzaam.' De truckers zeggen zolang te blijven als nodig is. Dat kan wat hun betreft weken duren."