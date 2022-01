Zweedse handballers na twintig jaar weer Europees kampioen

De Zweedse handballers hebben voor de vijfde keer de Europese titel veroverd. In een loeispannende finale in Boedapest werd Spanje, winnaar van de laatste twee edities, met 27-26 verslagen. Voor recordkampioen Zweden was het de eerste titel sinds 2002.

Zweden kende mede door goed keeperswerk van Andreas Palicka een prima start, maar in het vervolg van de eerste helft werkte het Spaanse plan om Jim Gottfridsson (MVP van het toernooi) te isoleren, naar behoren. Bij rust keek Zweden tegen een 13-12 achterstand aan.