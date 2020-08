Bijna driekwart minder toeristische overnachtingen in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van dit jaar hebben toeristische accommodaties 72 procent minder gasten ontvangen dan een jaar eerder. De grootste daling was in Noord-Holland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Maarten Bloem van het CBS spreekt van een absoluut record. "In de afgelopen veertig jaar hadden we het eerder niet bonter gezien dan in 1985, toen er een afname was van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor", zegt hij. "En nu dus 72 procent, terwijl er de afgelopen twintig jaar alleen maar een constante opgaande lijn is geweest. De daling was te verwachten, maar het is toch wel een klap."

Stilstand

Na 2019, waarin hotels, vakantieparken, kampeerterreinen en groepsaccommodaties een recorddrukte meemaakten, is de branche dit jaar hard geraakt door de coronacrisis. In april kwam de sector bijna geheel tot stilstand met 95 procent minder gasten dan in april 2019. In mei en juni was er enig herstel zichtbaar.