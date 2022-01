United-aanvaller Greenwood gearresteerd na beschuldiging van verkrachting

Mason Greenwood, aanvaller van Manchester United, is vanmiddag gearresteerd. Hij wordt verdacht van verkrachting en geweld tegen zijn partner.

Eerder op de dag plaatste zijn vriendin op sociale media afbeeldingen van verwondingen en een geluidsfragment waarop Greenwood haar bedreigde. Die posts werden later verwijderd, maar de geest was toen al uit de fles.

Non-actief gesteld

Manchester United reageerde in de Engelse media aanvankelijk alleen met de mededeling dat de club op de hoogte was van de berichten. Later kwam naar buiten dat de 20-jarige Greenwood op non-actief werd gesteld.

Greenwood debuteerde in 2019 voor United en speelde een jaar later voor het eerst voor het Engelse nationale elftal. Dit seizoen stond hij vaak in de basis bij United.