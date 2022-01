Egypte naar halve finale Afrika Cup na felle strijd met Marokko

In de kwarfinales van de Afrika Cup heeft Egypte met 2-1 gewonnen van Marokko. Het duel tussen de Noord-Afrikaanse landen stond bol van de spanningen en oververhitte momenten. Bij Egypte stond sterspeler Mohamed Salah in de basis, bij Marokko speelde de in Nederland geboren Sofyan Amrabat de hele wedstrijd. Tarik Tissoudali van Telstar en AZ-speler Zakaria Aboukhlal mochten in de verlenging invallen. Vroege penalty Al vroeg in de wedstrijd kreeg Marokko een penalty na een overtreding op Achraf Hakimi. Angers-middenvelder Sofiane Boufal benutte het buitenkansje: 1-0.

Mohamed Salah - AFP

Daarna was het vooral Egypte dat de bal had, maar verder dan schoten van afstand kwamen het niet. Marokko-keeper Yassine Bounou, de laatste jaren vaste doelman bij Sevilla, verwerkte de ballen zonder moeite. Liverpool-ster Mohamed Salah was de eerste helft nagenoeg onzichtbaar. Tot zijn opluchting zag hij nog een vrije trap van de Marokkaan Hakimi rakelings naast gaan, waardoor het in de eerste helft bij 1-0 bleef. Bij Egypte liepen de gemoederen in de eerste helft vaak hoog op, uit protest tegen beslissingen van de scheidsrechter. Ahmed Hegazi, verdediger van Egypte, maande zijn spelers meerdere malen tot rust. Beter Egypte in tweede helft In de tweede helft begon Egypte sterk, met een goed schot van de in de rust ingevallen Trézéguet. Het duurde dan ook niet lang tot de gelijkmaker viel. Na een corner kwam de bal via de rebound uit bij Salah, die simpel de 1-1 binnenschoot. Het was pas zijn tweede goal van het toernooi in vijf wedstrijden.

De spanning liep hoog op in Kameroen en een kwartier voor tijd barstte de bom. Na een duel kregen Hakimi en Mostafa Mohamed het aan de stok, waarna er een massale ruzie uitbrak. De scheidsrechter moest tussenbeide komen en zelfs een speler hardhandig wegduwen om erger te voorkomen. Uiteindelijk liep het met een sisser af en werd er geen rode kaart uitgedeeld. Tien minuten voor tijd was Marokko dicht bij de 2-1 na een kopbal van Wolverhampton Wanderers-verdediger Romain Saiss. Egypte keeper-Mohamed Abougabal sloeg de bal tegen de lat. Mede door de redding bleef het 1-1 na 90 minuten en moest er een verlenging aan te pas komen bij een temperatuur van zo'n 30 graden.

De gemoederen liepen hoog op tussen Egypte en Marokko - AFP