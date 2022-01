ADO komt niet langs De Graafschap en ziet Elia geblesseerd uitvallen

ADO Den Haag heeft in de Keuken Kampioen Divisie niet kunnen winnen van De Graafschap: 0-0. Zodoende komen de Hagenezen niet dichterbij nummer twee FC Emmen, dat drie punten meer heeft en een wedstrijd minder gespeeld.

ADO speelde het duel met rouwbanden. Dat deed de club in ere van de dinsdag overleden Dojcin Perazic, de Montenegrijnse oud-voetballer die in de jaren zeventig 179 wedstrijden speelde in Haagse dienst.

Elia valt uit

In het Cars Jeans Stadion ontving ADO middenmoter De Graafschap. De ploeg uit Doetinchem maakt een wisselvallig seizoen door en is het zicht op de bovenste plekken inmiddels verloren.

Voor de thuisploeg ligt dat anders. ADO deed vorige week nog uitstekende zaken in de race voor promotie. Op bezoek bij directe concurrent Excelsior werd toen knap met 2-3 gewonnen.