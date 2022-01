Ihattaren rondt opmerkelijke transfer af: hij begint op huurbasis bij Jong Ajax

De 19-jarige Ihattaren maakte in augustus de overstap naar Juventus, nadat hij in ongenade was gevallen bij PSV-trainer Roger Schmidt. Juventus verhuurde hem meteen aan Sampdoria. Maar in Genua speelde hij de eerste maanden niet, waarna hij in oktober zonder toestemming terugkeerde naar Nederland. Tot grote woede van de beleidsbepalers van Sampdoria.

Sindsdien heeft hij geen officiële wedstrijden meer gespeeld. Hij werkte met oud-international Gerald Vanenburg aan zijn conditie in Amsterdam.

Overmars: 'Een van grootste talenten van ons land'

Ook FC Utrecht probeerde Ihattaren te verleiden tot een terugkeer naar de eredivisie, maar de keuze is gevallen op Ajax. De Amsterdammers zochten na het vertrek van David Neres naar een aanvallende versterking.

Hoewel Ihattaren het stempel van een moeilijke jongen heeft, durven Ajax-trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars het met hem aan. "Mo Ihattaren is nog maar 19 jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land", zegt Overmars. "Wij bieden hem deze kans en wij gaan hem helpen, maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij."