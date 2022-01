Van Gerwen blijft zoeken naar vorm en verliest van toernooiwinnaar Cullen

Op de Masters, een kort dartstoernooi met de top-24 van de wereld, is Michael van Gerwen de halve finales misgelopen. In de kwartfinales verloor hij van de latere toernooiwinnaar Joe Cullen met 10-7 in legs in een best-of-19.

Van Gerwen beleefde in 2021 een moeizaam jaar, met als dieptepunt een coronabesmetting tijdens het PDC-WK. Daardoor moest hij zonder te spelen opgeven in de derde ronde. In de eerste wedstrijd op de Masters zaterdag won Van Gerwen nog spectaculair van Luke Humphries.

Van Gerwen begint sterk

Het goede gevoel moest doorgetrokken worden in de kwartfinale tegen Cullen, de nummer elf op de PDC-ranking (Van Gerwen staat derde). De Brabander begon goed en brak Cullen gelijk in de eerste leg. Na vijf legs stond het 3-2 voor Van Gerwen.

In de zesde leg brak Cullen terug na een knappe 149 finish. Van Gerwen kreeg gelijk een kans om terug te breaken, maar miste een dubbel met drie pijlen in de hand. Cullen profiteerde en denderde door naar 6-3.

Van Gerwen bleef daarna te veel dubbels missen om het verschil te kunnen maken. Cullen won uiteindelijk vrij simpel met 10-7.