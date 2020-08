Belgische wielerbond stuurt bondscoach na uitstapje weg van EK

Sven Vanthourenhout, de assistent van Verbrugghe, neemt de taken van de bondscoach de komende dagen over bij de Belgen.

De Belgen willen met het oog op verspreiding van het coronavirus geen enkel risico nemen. Verbrugghe was daarom maandag al afwezig tijdens de tijdritten. Hij bleef uit voorzorg in zijn hotel. Hij heeft ook een coronatest ondergaan, maar het resultaat hiervan wordt niet afgewacht door de bond.

De NOS zendt de wegwedstrijden van de EK wielrennen rechtstreeks uit. Woensdag is om 13.45 op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1 de wegrit voor mannen te zien. Donderdag is het om 13.45 uur de beurt aan de vrouwen. Ook rechtstreeks te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.