Nadal 'geen woorden' voor historische titel, Medvedev zwaar teleurgesteld in publiek

"Ik ben nu helemaal gesloopt", vertelde Nadal, die bij de prijsuitreiking er zelfs even een stoel bij pakte. "Ik ben hier in het verleden de eindzege een paar keer net misgelopen, daarom ben ik nu zo blij dat het weer gelukt is", aldus de Spanjaard, die in 2009 zijn eerste titel in Melbourne won.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Anderhalve maand geleden wist ik niet of ik aan de Australian Open zou meedoen. Nu sta ik hier, het is ongelooflijk", zei een zichtbaar stralende Nadal, die vanwege een voetblessure het tweede deel van 2021 had gemist.

Nadal wist even niet waar hij het zoeken moest. Na een lach, een traan en een feestje met zijn team in de spelersbox keek hij vanzelfsprekend met een euforisch gevoel terug op zijn historische prestatie.

Direct na het gewonnen wedstrijdpunt droop het ongeloof van het gezicht van Rafael Nadal. De Spanjaard greep in Melbourne na een legendarische Australian Open-finale zijn 21ste grandslamtitel, een record in mannentennis.

Medvedev liet het ondanks zien nederlaag niet na om de lachers op zijn hand te krijgen. "Normaal is mijn vrouw er altijd bij, maar nu heeft ze denk ik de televisie in tweeën gebroken..."

Medvedev toonde zich een goed verliezer. "Het was een bizarre finale. Ons niveau was hoog", zei de Rus, die in New York in 2019 ook een grandslamfinale van Nadal in vijf sets verloor.

Even later op de persconferentie liet Medvedev doorschemeren dat hij wel zeer teleurgesteld was in de houding van het publiek, dat in zijn ogen zwaar op de hand van Nadal was.

"Het wordt een stuk moeilijker om op deze manier door te gaan, als het op deze manier gebeurt", zei Medvedev, die zijn persconferentie met een uitgebreide monoloog begon over zijn jeugdjaren en dromen als tennisser.

"Er was een kleine jongen die dromen had, maar sinds vandaag is die jongen gestopt met dromen."

Medvedev gaf ook aan dat zijn drijfveer om te tennissen nu vooral voor zijn familie en vrienden zal zijn en dat hij wellicht na zijn dertigste jaar zijn loopbaan voor gezien houdt.

Toernooidirecteur

Zowel Nadal als Medvedev bedankte ook Craig Tiley. De toernooidirecteur kreeg in aanloop naar het toernooi veel kritiek over de rol van de Australische tennisbond rondom de Novak Djokovic-saga.

Djokovic is niet gevaccineerd en dacht op basis van een medische vrijstelling alsnog aan de Australian Open te kunnen deelnemen. De tennisbond zou Djokovic verkeerd hebben geïnformeerd over de voorwaarden. Djokovic moest na twee rechtszaken alsnog het land verlaten.

"Je moet zelf maar zeggen of dit misschien wel je zwaarste editie als toernooidirecteur is geweest", aldus Medvedev tegen Tiley.