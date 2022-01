Storm Corrie komt eraan, ANWB: ga niet de weg op als het niet hoeft

Vanwege storm Corrie geeft het KNMI voor vandaag code oranje af voor Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en het IJsselmeer. Gisteren was voor deze gebieden code geel afgegeven voor vanochtend, maar het waarschuwingsniveau is naar boven bijgesteld. De betreffende provincies krijgen te maken met zeer zware windstoten, met snelheden tot zo'n 120 kilometer per uur. Voor de rest van het land geldt vandaag nog steeds code geel vanwege onstuimig weer. "Dit wordt echt wel een storm", verwacht NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Aan zee en op het IJsselmeer rekent hij op windkracht 9. De zwaarste windstoten zullen zich voordoen in het kustgebied vanaf Terschelling zuidwaarts. ANWB: ga niet de weg op Ga niet de weg op tenzij het echt niet anders kan, adviseert de ANWB. Ook het KNMI roept weggebruikers op goed op te letten en de verkeers- en weerinformatie in de gaten te houden. Vooral op bruggen en viaducten kan harde wind verraderlijk zijn. Met name auto's met een aanhanger, en vrachtwagens moeten extra goed oppassen. De scheepvaart zal vertraging oplopen door het weer, omdat bij harde wind bruggen niet kunnen worden bediend.

Windstoten - NOS

Het stormachtige weer begint rond 07.00 uur in het noordwesten, de piek ligt tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Er staat niet alleen een harde wind, ook valt er van tijd tot tijd regen. In de loop van de middag neemt de windkracht geleidelijk af. Minder treinen Den Helder-Zaandam De Nederlandse Spoorwegen heeft op één traject al maatregelen genomen vanwege Corrie: tussen Den Helder en Zaandam rijden er vanaf 's ochtends vroeg twee in plaats van vier intercity's. Op die manier heeft de zogenoemde storingsploeg meer tijd om bijvoorbeeld omgewaaide bomen of afgebroken takken van het spoor te halen. Als de situatie het toelaat wordt vanaf 15.00 de normale dienstregeling op dit traject hervat. Afhankelijk van hoe het weer zich morgen ontwikkelt, zijn er ook op andere trajecten aanpassingen mogelijk. De NS adviseert reizigers de reisinformatie of app te raadplegen voor vertrek. Tientallen vluchten geschrapt Luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor morgen uit voorzorg tachtig retourvluchten geannuleerd. Het gaat zowel om vluchten die zouden vertrekken vanaf Schiphol als landende toestellen. "Door de zware windstoten is er een zeer beperkte baancapaciteit", laat een woordvoerder weten. Een klein aantal KLM-vluchten gaat vooralsnog wel door. Passagiers van vluchten die zijn geschrapt, krijgen daar bericht over en hun reis wordt omgeboekt. Alle reizigers krijgen het dringende advies de actuele reisinformatie van Schiphol in de gaten te houden. Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten geschrapt van en naar Schiphol. Volgens een woordvoerder gaat dat vooralsnog om ongeveer tien vluchten. Ook voor passagiers van vluchten die wel doorgaan wordt vertraging verwacht. Het stormachtige weer heeft bijvoorbeeld invloed op de afhandeling van bagage en andere werkzaamheden op de grond.

De Oosterscheldekering (archieffoto) - ANP

Met de huidige verwachtingen zal de Oosterscheldekering waarschijnlijk sluiten vanwege hoogwater. Het gebeurt ongeveer eens in de twee jaar dat de Zeeuwse stormvloedkering dichtgaat. Rijkswaterstaat verwacht dat ook de Hollandsche IJsselkering, Haringvlietsluizen en Ramspolkering zullen sluiten. Vanaf maandagavond zullen de waterstanden weer dalen. De Oosterscheldekering sluit als het waterpeil hoger is dan 3 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht morgen bij de zuidkant van de kering een maximale waterstand van 3,20 boven NAP. Als die voorspelling uitkomt, is het de hoogste waterstand in bijna tien jaar tijd.

Codes geel en oranje Code oranje betekent dat er extreem of gevaarlijk weer is, waarbij de kans bestaat op schade of letsel. De code is van kracht als er zware storm komt, maar bijvoorbeeld ook bij zware onweersbuien en hevige sneeuw- of regenval. Kleurcode geel staat voor: wees alert, er is kans op gevaarlijk weer. Het geldt voor weersituaties die vaak voorkomen in Nederland, in tegenstelling tot code oranje, die veel minder vaak wordt afgekondigd.

Een aantal test- en vaccinatielocaties van de GGD zijn uit voorzorg gesloten vanwege het onstuimige weer, meldt het ANP. Onder meer in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zou dat het geval zijn. Mensen die op deze locaties een afspraak hebben voor een test, worden vandaag gebeld om een nieuwe afspraak in de plannen op een andere plek.