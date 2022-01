Morgen code oranje vanwege storm Corrie, tientallen vluchten geschrapt

Een klein aantal KLM-vluchten gaat vooralsnog wel door. Passagiers van vluchten die zijn geschrapt, krijgen daar bericht over en hun reis wordt omgeboekt. Alle reizigers krijgen het dringende advies de actuele reisinformatie in de gaten te houden.

Vanwege storm Corrie geeft het KNMI voor morgen code oranje af voor Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en het IJsselmeer. Eerder vandaag was voor deze gebieden code geel afgegeven voor maandagmorgen, maar het waarschuwingsniveau is naar boven bijgesteld.

Kleurcode geel staat voor: wees alert, er is kans op gevaarlijk weer. Het geldt voor weersituaties die vaak voorkomen in Nederland, in tegenstelling tot code oranje, die veel minder vaak wordt afgekondigd.

Code oranje betekent dat er extreem of gevaarlijk weer is, waarbij de kans bestaat op schade of letsel. De code is van kracht als er zware storm komt, maar bijvoorbeeld ook bij zware onweersbuien en hevige sneeuw- of regenval.

Een aantal test- en vaccinatielocaties van de GGD zijn uit voorzorg gesloten vanwege het onstuimige weer, meldt het ANP. Onder meer in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zou dat het geval zijn. Mensen die op deze locaties een afspraak hebben voor een test, worden vandaag gebeld om een nieuwe afspraak in de plannen op een andere plek.

De Oosterscheldekering sluit als het waterpeil hoger is dan 3 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht morgen bij de zuidkant van de kering een maximale waterstand van 3,20 boven NAP. Als die voorspelling uitkomt, is het de hoogste waterstand in bijna tien jaar tijd.

Het stormachtige weer begint rond 07.00 uur in het noordwesten, de piek ligt in de tweede helft van de ochtend. In de noordwestelijke helft van het land worden zware windstoten tussen 90 en en 100 kilometer per uur verwacht. Aan de kust zijn ze nog krachtiger, daar kunnen zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. In het binnenland zijn de windstoten 75 tot 90 kilometer per uur.

Er staat niet alleen een harde wind, ook valt er van tijd tot tijd regen. De piek van het stormachtige weer duurt tot ongeveer tot 12.00 uur. In de loop van de middag neemt de windkracht geleidelijk af. Vanaf maandagavond zullen de waterstanden weer dalen.

Genoemd naar Corrie van Dijk

Sinds 2019 krijgen stormen in Nederland een naam. De lijst met namen is opgesteld in samenwerking met de Britse weerdienst Met Office en Met Éireann uit Ierland. De eerste naam die Nederland heeft ingebracht voor het seizoen van 2021-22 is Corrie. Die naam verwijst naar Corrie van Dijk, die in 1964 als eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI ging werken.