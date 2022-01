Union zet Schreuders Club Brugge op twaalf punten na winst in Brusselse derby

De verrassende Belgische koploper Union heeft ook de thuiswedstrijd tegen Anderlecht gewonnen. Union was met 1-0 te sterk voor de recordkampioen.

De thuisploeg, met oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop in de basis, deed eigenlijk onder voor Anderlecht maar een vroege treffer van de Deen Casper Nielsen bleek wel genoeg voor weer een zege.

Daardoor blijft Union ruim bovenaan staan, met nu 12 punten voorsprong op het Club Brugge van trainer Alfred Schreuder, Bas Dost, Noa Lang en Ruud Vormer. Anderlecht staat vierde op 15 punten.

Veel Nederlanders op het veld

Naast Nieuwkoop stonden er nog twee Nederlanders op het veld. Bij Anderlecht stond Joshua Zirkzee in de spits, Wesley Hoedt stond centraal achterin samen met de Argentijnse Ajax-huurling Lisandro Magallán. Die konden niet voorkomen dat Union een droomstart had voor eigen publiek in de Brusselse derby.