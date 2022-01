Ongeluk met vijf auto's op A2 door protesterende truckers

Op de A2 zijn tussen de afslag Budel en de afslag Valkenswaard vijf auto's met elkaar in botsing gekomen, nadat ze op langzaam rijdende vrachtauto's waren gestuit. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De vrachtauto's zijn doorgereden en de weg is weer vrijgegeven.

De politie zegt dat de vrachtwagens meededen aan een niet aangekondigde demonstratie. Hoeveel vrachtauto's daaraan meededen kon de politie niet zeggen.

Op meerdere plaatsen in het land demonstreren vrachtwagenchauffeurs en andere autobestuurders in colonne tegen coronamaatregelen, onder meer vanuit Leeuwarden, Hengelo en Alkmaar. Ze volgen het voorbeeld van truckers in Canada, die eerder deze week als protest tegen coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden.

Bekijk hoe dat eruit zag: