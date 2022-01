Ongeluk met vijf auto's op A2 achter langzaam rijdende truckers

Op de A2 zijn tussen de afslag Budel en de afslag Valkenswaard vijf auto's met elkaar in botsing gekomen, nadat ze op langzaam rijdende vrachtauto's waren gestuit. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, zegt de politie. De politie zegt dat de vrachtwagens meededen aan een niet aangekondigde demonstratie. Hoeveel vrachtauto's daaraan meededen kon de politie niet zeggen. Of de auto's tegen het konvooi zijn aangereden is niet bekend. Ook of de botsing gebeurde omdat de vrachtauto's langzaam reden, is volgens een politiewoordvoerder niet met zekerheid te zeggen. "Het is helemaal niet zeker dat dat er een vrachtwagen bij betrokken was. De aanrijding gebeurde in het kielzog van het konvooi." Er valt niet zomaar op te treden tegen langzaam rijdend verkeer, zegt hij. "Wij moeten vooral optreden op grond van verkeersveiligheid." De woordvoerder zegt ook dat het geen aangekondigde demonstratie was, waardoor er niet gehandhaafd kon worden. Het ongeluk leidde tot hinder op de A2:

Ongeluk met vijf auto's op A2 door protesterende truckers - NOS

Op meerdere plaatsen in het land demonstreren vrachtwagenchauffeurs en andere autobestuurders in colonne tegen coronamaatregelen, onder meer vanuit Leeuwarden, Hengelo en Alkmaar. Ze volgen het voorbeeld van truckers in Canada, die eerder deze week als protest tegen coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden.

Protesterende truckers in Leeuwarden - Novum RegioFoto

Op 7 februari staan in verschillende Europese steden truckersacties gepland. Op 17 februari willen ze in Brussel samenkomen. In Ottawa was gisteren dus een grote demonstratie door vrachtwagenchauffeurs, onze correspondent was erbij: