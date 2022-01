Bep (94) maakt Nijkerkse ouderen al een kwart eeuw wegwijs op internet

Een bijzonder jubileum voor de 94-jarige Bep Schut uit Nijkerk; al 25 jaar helpt ze ouderen om te gaan met computers en het internet. Het liefst wil ze alle ouderen op de computer krijgen. "Het is echt een verrijking van je leven."

Bep maakte in 1996 kennis met de online wereld. "Ik was net gestopt met werken, maar werd toen ziek. Daardoor was ik aan huis gebonden en kon ik niet weg", zegt ze tegen Omroep Gelderland. "Ik had een computer van mijn werk meegekregen en die heb ik in die periode opgestart. Er ging een wereld voor mij open, want ik kon opeens meekrijgen wat er met de buitenwereld gebeurde."

De mogelijkheden die de computer biedt, zijn volgens Bep enorm. "Ik vind internetbankieren voor mijzelf echt een enorme uitkomst", vertelt ze. "Nu hoef ik niet meer met een giroboekje naar het postkantoor. Wat ik ook leuk vind, is dat je online het Rijksmuseum kunt bezoeken. Dat was trouwens een van de eerste dingen waar ik achter kwam toen ik alleen thuis kwam te zitten met een computer."

'Leren en lachen'

Toen ze minder ziek was en weer naar buiten kon, besloot ze in 1997 samen met anderen een plaatselijke afdeling van SeniorWeb op te richten, een organisatie die ouderen wegwijs maakt in de wereld van computers. "Ik had er zo veel plezier van, dat ik vond dat andere mensen dat ook moeten weten en leren", vertelt Bep.

Via de organisatie gaf Bep in Nijkerk cursussen aan ouderen. "Wat mensen weleens vergeten, is dat een cursus veel meer is dan alleen leren. Het is ook samenkomen, gezellig praten en vooral ook heel veel lachen met elkaar, omdat er altijd wel iets fout gaat. Maar", zegt ze met klem: "Het leren blijft toch echt het belangrijkste."

Eenzaamheid tegengaan

Inmiddels geeft de Nijkerkse geen cursussen meer, maar ze is altijd betrokken gebleven bij de organisatie. Volgens Bep helpt de digitalisering eenzaamheid tegen te gaan.

"Mensen die naar de cursus komen, leren weer nieuwe mensen kennen. Zo ontstaan er vriendschappen. De digitale wereld helpt je ontwikkelingen mee te maken. We hebben ook ouderen gehad die we geleerd hebben te bellen en te mailen. Zo kan een oudere mevrouw uit het dorp nog goed in contact blijven met haar dochter in Canada. Het is toch fantastisch dat je op zo'n manier kunt helpen?"