Liverpool slaat grote slag: Colombiaan Diaz komt voor maximaal 60 miljoen

Liverpool heeft een dag voor het sluiten van de transfermarkt een grote slag geslagen. De Colombiaanse vleugelaanvaller Luis Diaz (25) komt voor in ieder geval 40 miljoen euro over van FC Porto. Door bonussen kan het bedrag nog oplopen tot 60 miljoen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp was op zoek naar vers bloed in de aanval, mede omdat Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah alle drie rond de 30 jaar zijn. Daarbij zijn Mané en Salah op dit moment actief op de Afrika Cup, waardoor de spoeling voorin erg dun is voor The Reds.

Sterk seizoen

Diaz is bezig aan een sterk seizoen bij FC Porto. In de competitie scoorde hij maar liefst veertien keer in achttien wedstrijden. Ook maakte hij twee goals in de Champions League tegen AC Milaan. Het was niet genoeg om door te gaan: in een groep met ook Atletico Madrid en zijn nieuwe club Liverpool eindigde Porto als derde in de groep.