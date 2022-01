Volendam ziet talentvolle rechtsback Kasius naar Bologna vertrekken

Bologna heeft ruim drie miljoen euro betaald voor Kasius, die ook in de jeugd van Sparta, Feyenoord en ADO Den Haag speelde. Niet alleen Utrecht profiteert financieel van de transfer, ook Volendam wordt financieel gecompenseerd voor het verlies van een belangrijke schakel.

Kasius stond onder contract bij FC Utrecht, maar werd dit seizoen verhuurd aan FC Volendam. Bij de club in de Keuken Kampioen Divisie groeide hij uit tot een vaste waarde. Na 21 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde, vertrekt Kasius echter alweer uit Volendam.

FC Volendam moet per direct afscheid nemen van Denso Kasius. De 19-jarige rechtsback heeft bij het Italiaanse Bologna een contract voor 4,5 jaar getekend.

Bij de Italiaanse club komt hij twee landgenoten tegen: Mitchell Dijks en Jerdy Schouten. Sydney van Hooijdonk staat ook onder contract Bologna, maar is nu verhuurd van sc Heerenveen. Bologna bezet de dertiende plaats in de Serie A. FC Volendam gaat aan de leiding in de eerste divisie.