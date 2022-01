Slachtoffers Holocaust herdacht: 'Vergelijk niet met coronapandemie'

Halsema riep op om "onze coronamoeheid, onze frustraties en onze meningsverschillen niet in de weg te laten staan staan van onze waakzaamheid. En van het onloochenbare feit dat wij hier en nu wel in vrijheid leven en keuzes kunnen maken."

Voorzitter Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité haalde uit naar het antisemitisme dat volgens hem heerst onder bepaalde politici. "Vroeg of laat leiden die giftige praatjes weer tot iets gruwelijks. Tot een aanslag op een restaurant, een synagoge of een Joodse school. En uiteindelijk weer tot een pogrom (...). Niet zolang ik er ben."

Andere sprekers waren Tweede Kamervoorzitter Bergkamp en Zoni Weisz, die als Sinti-kind de oorlog overleefde. Hij verloor onder anderen zijn moeder, zusjes en broertje. Zij werden naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau getransporteerd en vergast.

'Je valt in een diep gat'

Weisz vertelde de oorlog te hebben overleefd door "hulp van een goede Nederlandse politieagent" en beschreef hoe hij zijn familie voor het laatst zag in de trein die naar het vernietigingskamp reed. "Dit beeld zal voor altijd op mijn netvlies gebrand staan. Ik was alleen, als kind van 7 jaar ben je dan alles kwijt en val je in een onpeilbaar diep gat." Hij riep op lessen te trekken uit de geschiedenis. "We hebben de opgave de voorwaarde te scheppen dat minderheden in veiligheid en vrede kunnen leven."

Tijdens de Holocaust werden van de ongeveer 140.000 Joden in Nederland er zo'n 107.000 gedeporteerd. Ongeveer 102.000 van hen kwamen om het leven. Naast deze groep Joden werden ook onder anderen Sinti en Roma vermoord.