'Flying Dutchman' sprong beter dan Eddie the Eagle, maar mocht niet naar de Spelen

"Gerrit was een veel betere springer, maar Eddie was meer de showman", zegt olympisch medaillewinnaar Pavel Ploc in een nieuwe uitzending van Andere Tijden Sport.

Maar in tegenstelling tot antiheld Eddie the Eagle - zijn lotgenoot uit een land zonder bergen - haalt Konijnenberg het allerhoogste podium niet door de strenge eisen van de Nederlandse sportkoepel.

Bijzonder weinig Nederlanders kennen het gevoel dat een skispringer heeft als hij een paar seconden in de lucht hangt. Gerrit-Jan Konijnenberg is één van hen. Eind jaren tachtig besluit de student dat hij niet alleen als eerste Nederlander de beroemde Vierschansentournee wil voltooien, hij wil ook vliegen op de Olympische Spelen.

Andere Tijden Sport met Gerrit-Jan Konijnenberg en Eddie the Eagle is vanavond om 22.29 uur te zien op NPO 1. Na de uitzending is de aflevering ook te bekijken op NOS.nl en in de NOS-app.

Konijnenberg begint zijn skiloopbaan op een borstelbaan in Soesterberg. Samen met vrienden bouwt hij een kleine schans, maar die lijkt in de verste verte niet op de grote schansen waar hij op televisie mannen vanaf ziet springen.

Dat wil de 19-jarige Konijnenberg, die in zijn jeugd aan turnen had gedaan, ook. Meteen na zijn eerste sprong is hij verliefd. "De sensatie is dat je enorm lang in de lucht bent. Dat gevoel is geweldig, vlinders in je buik."

Konijnenberg bijt zich vast in de sport met een duidelijk doel voor ogen: hij wil in 1992 naar de Olympische Winterspelen in het Franse Albertville.

Hereniging met Eddie the Eagle

Terwijl de jonge Nederlander duizenden kilometers rijdt om van verschillende schansen te kunnen springen, doet een stukadoor uit het Britse Cheltenham hetzelfde. Eddie Edwards komt net als Konijnenberg uit een land zonder schansen en skispringcultuur. De twee krijgen een band.

"Het was fijn om een lotgenoot te hebben. Het maakte alles veel fijner voor me. We hadden ook veel plezier samen", vertelt Eddy the Eagle zo'n 35 jaar later.

Konijnenberg en Edwards ontmoetten elkaar na al die jaren weer voor de camera van Andere Tijden Sport. Bekijk het moment hieronder.