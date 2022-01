Wüst en Hendriks tevreden met afhandeling schaatsrel: 'Goed over gesproken'

"Het is geweest en we hebben er goed over gesproken." Ireen Wüst wil niet veel woorden vuilmaken aan de ophef die afgelopen week ontstond rond de achtervolgingsploeg bij de vrouwen.

In een video over Team Zaanlander, de schaatsploeg van onder anderen Irene Schouten en trainer Jillert Anema, klonk kritiek op de rol die Wüst speelde in de ploegenachtervolging en er was kritiek op bondscoach Jan Coopmans. Bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City had de binnenkort afzwaaiende routinier naar de zin van de Zaanlanders te weinig haar voorgangster geduwd.

"Mijn inzet zal als altijd niet anders zijn", besluit Wüst (Team Reggeborgh), die samen met Antoinette de Jong (Jumbo-Visma) en Schouten de ploegenachtervolging in Peking gaat rijden. De wedstrijd staat op 15 februari gepland.

Schouten had eerder al gereageerd op de video. "Het is niet netjes hoe ze in die aflevering wordt neergezet. Dat is heel lullig voor haar." Van de suggestie dat Team Zaanlander Wüst liever kwijt dan rijk is in de ploegenachtervolging wilde ze niets weten. "Dat is echt totaal niet zo. En dat weet Ireen ook."

'Zakt door ondergrens'

Ook Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, ging in op de ontstane ophef. "Er zijn best pijnlijke dingen gezegd, waarvan we vinden dat het niet hoort. Het zakt door de ondergrens als het gaat over goed gedrag en respectvol zijn naar elkaar."

Maar volgens Hendriks is er een 'goed gesprek' geweest met de betrokkenen. "Iedereen is open en eerlijk geweest en er zijn excuses aangeboden. Ik ben blij dat ook Coopmans en Wüst zich eroverheen hebben gezet."