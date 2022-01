Wateroverlast in Noord-Duitsland, deel Hamburg onder water

Het noodweer dat gisteren het noorden en oosten van Nederland trof, heeft ook in Duitsland veel overlast opgeleverd. In Hamburg kwam bij een stormvloed een deel van de wijk St. Pauli onder water te staan en raakten meerdere auto's beschadigd. Voor de bestrijding van de overlast waren 300 brandweermensen op de been. In de haven van Hamburg kwam een schip vast te zitten tegen de onderkant van een brug over de Elbe. Vermoedelijk heeft de kapitein zich vergist in de hoogte van het water. Dat stond 2,5 meter hoger dan normaal. De kapitein en de andere opvarenden bleven ongedeerd. Een foto van het schip is te zien in onderstaande tweet:

Op de Noordzee raakte bij windkracht 10 een 190 meter lang vrachtschip in de problemen. Er moest een sleper aan te pas komen om het schip in veiligheid te brengen. Anders had hij op de kust kunnen slaan, zei een woordvoerder van de reddingsdienst in Cuxhaven. Ook vanuit plaatsen aan de Duitse Noordzeekust wordt wateroverlast gemeld. Het water stond op het hoogtepunt zeker 1,5 meter hoger dan normaal. In de deelstaat Sleeswijk-Holstein rukte de brandweer 120 keer uit. In heel Noord-Duitsland vielen treinen en veerdiensten uit. Dit zijn foto's van de overlast: