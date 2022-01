Korfballers LDODK strijden voor laatste kans: 'Kunnen nog mooie dingen doen'

Voor het eerst in twee jaar zijn er zondag weer toeschouwers welkom bij LDODK in Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk. Dat heeft de Friese korfbalclub hard nodig tegen Blauw-Wit in de strijd om een plek in de kampioenspoule. Het is tot nu toe een moeizaam seizoen voor LDODK met bovendien een recente trainerswissel.

Vlak voor de kerstvakantie besloten de club en coach Dico Dik in onderling overleg de samenwerking per direct te beëindigen. De 53-jarige Dik was bezig aan pas zijn eerste seizoen in Friesland. De klik met de spelers en de progressie in het spel ontbraken.