Traoré weer op oude nest: Barcelona haalt aanvaller op huurbasis terug

Adama Traoré keert na 6,5 jaar terug bij FC Barcelona, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. De Catalanen huren de 26-jarige aanvaller tot het einde van het seizoen van Wolverhampton Wanderers, met een optie tot koop.

Tussen 2004 en 2015 droeg Traoré al het shirt van Barcelona, maar in die periode kwam hij slechts vier keer in actie voor de hoofdmacht. In augustus 2015 nam Aston Villa hem over voor 10 miljoen euro en een jaar later vertrok de Spaans international naar Middlesbrough.

Traoré besloot in 2018 naar Wolverhampton te verhuizen en daar staat hij nog tot medio 2023 onder contract. De achtvoudig international kwam bij de Wolves tot 154 wedstrijden, waarin hij elf keer scoorde.

Spiermassa

In zijn periode in de Premier League heeft Traoré flink wat spiermassa erbij gekregen. Zijn postuur veranderde van tenger en fragiel naar dat van een bodybuilder.