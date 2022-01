Skispringster Kramer zes dagen voor olympisch debuut positief getest op corona

Skispringster Marita Kramer heeft positief getest op het coronavirus. De in Nederland geboren Oostenrijkse won zaterdag nog een wereldbekerwedstrijd in Willingen en was nog niet afgereisd naar Peking.

Kramer, de nummer een in het wereldbekerklassement, zou maandag met de Oostenrijkse ploeg naar China vliegen voor haar eerste Olympische Winterspelen, maar de reis is nu verlaat. Het 20-jarige skispringtalent geldt als een van de favorieten voor olympisch goud.

Het skispringen voor de vrouwen staat al op de eerste dag van de Spelen op het programma, zaterdag 5 februari. Twee dagen later is er nog de landenwedstrijden met gemengde teams, waar Kramer ook op de startlijst staat.

Er is nog een minieme kans dat Kramer naar de Spelen gaat. Als ze vier keer achter elkaar negatief test (met telkens 24 uur tussen de testen) mag ze naar Peking afreizen.

Eind november gingen we langs bij Kramer in Oostenrijk: